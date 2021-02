Salernitana-Vicenza, all'Arechi fischierà Camplone Due i match dei granata diretti dall'arbitro abruzzese, due sconfitte in trasferta

La gara Salernitana-Vicenza, in programma sabato (calcio d'inizio alle 12) allo stadio Arechi e valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B, sarà diretta da Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Il fischietto abruzzese ha già arbitrato due gare dei granata, due sconfitte per il Cavalluccio Marino (il 2-1 Pisa del 29 ottobre 2019 e l'1-0 Entella del 26 giugno 2020). Camplone sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Pietro Dei Giudici di Latina con Alberto Santoro di Messina quarto ufficiale.

Serie B - Ventitreesima Giornata

Designazioni Arbitrali

Salernitana-Vicenza: Camplone (Scatragli-Dei Giudici, Santoro)

Brescia-Chievo: Di Martino (Raspollini-Lanotte, Amabile)

Cosenza-Reggina: Marinelli (Zingarelli-Palermo, Marini)

Cremonese-Lecce: Guida (Carbone-Peretti, Ros)

Monza-Pisa: Abisso (Yoshikawa-Nuzzi, Gariglio)

Pescara-Venezia: Illuzzi (Affatato-Trinchieri, Rapuano)

Pordenone-Cittadella: Paterna (Fiorito-Bottegoni, Meraviglia)

Reggiana-Ascoli: Ayroldi (Grossi-Massara, Prontera)

Spal-Empoli: Mariani (Rossi-Pagliardini, Marchetti)

Entella-Frosinone: Maggioni (Pagnotta-Avalos, Volpi)