Salernitana-Vicenza 1-1, Aya illude: è il quarto pari di fila Tutino sbaglia un rigore, Aya trova il vantaggio ma Giacomelli riprende il cavalluccio marino

La Salernitana non sa più vincere. I granata pareggiano 1-1 con il Vicenza e conquistano il quarto pareggio consecutivo. Nel gelo dell'Arechi i granata giocano una brutta partita e dopo pochi istanti rischiano di trovarsi sotto ma prima Belec e poi la traversa negano la gioia del gol a Gori. I granata riescono a riorganizzarsi e al 28' hanno la chance per passare: Tutino si guadagna un calcio di rigore che, però, viene calciato sulla traversa dall'attaccante campano. Nella ripresa il match resta bloccato e regala ancora meno emozioni. Aya al 36' sblocca il risultato con uno stacco di testa su una punizione di Durmisi. Due minuti dopo Giacomelli dalla distanza sorprende Belec che nell'occasione non è impeccabile. Nonostante il forcing finale la Salernitana non riesce ad agguantare di nuovo il vantaggio. E al triplice fischio è 1-1.

SALERNITANA-VICENZA 1-1

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi (24' st Cicerelli), Sy (1' st Durmisi); Tutino (42' st Kristoffersen), Djuric (28' st Gondo). In panchina: Adamonis, Bogdan, Jaroszynski, Schiavone, Anderson, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Valentini, Padella (39' pt Pasini), Barlocco; Pontisso (29' st Zonta), Rigoni, Cinelli; Vandeputte (17' st Giacomelli); Meggiorini (17' st Longo), Gori (29' st Lanzafame). In panchina: Zecchin, Perina, Bruscagin, Beruatto, Dalmonte, Agazzi, Jallow. Allenatore: Di Carlo

ARBITRO: Camplone di Pescara – assistenti Scatragli e Dei Giudici – IV uomo: Santoro

RETI: 36' st Aya (S), 38' st Giacomelli (V)

NOTE. Al 29' pt Tutino (S) fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Rigoni (V), Djuric (S). Angoli: 3-4. Recupero: 2' pt - 3' st

48' - Triplice fischio: termina 1-1 tra Salernitana e Vicenza, quarto pareggio consecutivo per i granata che non riescono più a trovare il successo.

45' - 3' di recupero.

42' - Cambio nella Salernitana: esce Tutino, entra Kristoffersen.

38' GOL VICENZA - Pareggia subito il Vicenza con una gran botta dalla distanza di Giacomelli che beffa Belec.

36' - GOL SALERNITANA - Punizione di Durmisi, Aya colpisce di testa e trova l'angolino alla sinistra di Grandi.

29' - Entrano Lanzafame e Zonta, escono Gori e Pontisso.

28' - Ancora un cambio nella Salernitana: esce Djuric, entra Gondo.

24' - Cambio nella Salernitana: esce Capezzi, entra Cicerelli.

19' - Salernitana pericolosa in contropiede: Coulibaly appoggia per Casasola che serve Capezzi, la conclusione a giro del centrocampista esce d'un soffio.

17' - Entrano Giacomelli e Longo, escono Meggiorini e Vandeputte.

7' - Ripartenza del Vicenza fermata da Coulibaly, la palla arriva a Vandeputte che ci prova con una conclusione a giro, palla a lato.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Sy, entra Durmisi.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: Salernitana e Vicenza vanno al riposo sullo 0-0. Rimpianti per i granata che alla mezz'ora hanno fallito un calcio di rigore con Tutino.

45' - 2' di recupero.

39' - Primo cambio nel Vicenza: esce Padella, entra Pasini.

36' - Scucchiaiata di Capezzi, Tutino s'inserisce e calcia da posizione defilata, Grandi respinge.

32' - Ammonito Djuric.

29' - Tutino va sul dischetto, alza la palla che si stampa sulla traversa e finisce in curva: secondo rigore consecutivo fallito dalla Salernitana.

28' - Rigore per la Salernitana: Coulibaly lancia Tutino che all'altezza della linea di fondo viene steso da Valentini.

25' - Djuric raccoglie una palla smorzata dalla difesa veneta, s'inserisce in area di rigore e prova a calciare a rete ma Valentini lo tiene e la conclusione del bosniaco è debole.

23' - Pontisso raccoglie una respinta della difesa della Salernitana sugli sviluppi di un calcio di punizione e calcia a volo, palla che esce d'un nulla.

18' - Ci prova Casasola con una conclusione dal limite, la conclusione esce alla destra di Grandi.

14' - Ammonito Rigoni per un'entrata dura su Di Tacchio.

11' - Salernitana pericolosa: Capezzi lancia Tutino che prima di entrare in area scivola ma continua la sua corsa e tenta la conclusione in diagonale che si perde a lato.

5' - Vicenza pericolosissimo due volte con Gori: prima Belec salva, poi sul cross seguente l'attaccante biancorosso centra una clamorosa traversa. Ottimo avvio della formazione ospite.

3' - Cross dalla destra, Gori colpisce di testa nel cuore dell'area di rigore granata ma la palla termina alta.

1' - Fischio d'inizio: il primo pallone giocato è della Salernitana.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: manca poco al fischio d'inizio di Salernitana-Vicenza.

IL PRE-GARA. Sorprese nell'undici iniziale della Salernitana: Castori lancia dal 1' Sy che fa il suo esordio in maglia granata sull'out mancino di centrocampo. In difesa Aya prende il posto di Bogdan con Gyomber e Mantovani nel terzetto difensivo. Per il resto nessuna novità: Casasola, Coulibaly, Di Tacchio e Capezzi completano il centrocampo, mentre in avanti si ricompone il tandem offensivo Tutino e Djuric. Il Vicenza si schiera con il 4-3-1-2: l'ex Jallow parte dalla panchina; Vanderputte sarà il trequartista alle spalle di Meggiorini e Gori.