Addio Amatino, Salerno piange un grande cuore granata Grisi aveva 53 anni, era anche vice presidente regionale della Figc campana

Il suo grandissimo cuore ha smesso di battere in nottata nell'ospedale di Nocera Inferiore dove da giorni Amatino Massimo Grisi stava combattendo la sua partita per la vita. Farmacista, vice presidente regionale della Figc campana e grande tifoso della Salernitana, se n'è andato all'età di 53 anni. «Amatino siamo tutti con te...lotta e vinci», gli avevano scritto qualche giorno fa sulla 'balconata' del Vestuti i tifosi granata, affiancandolo nella sua battaglia più difficile proprio come lui ha sempre fatto con il cavalluccio marino. Perché per Amatino la Salernitana era più di una semplice passione e, anche nei momenti più complicati, le era sempre rimasto accanto. Passione riconosciuta negli ambienti del tifo, sconvolti per la prematura scomparsa di Grisi. «Tu sei stato amore per tutte le persone che ti hanno conosciuto», uno dei messaggi comparsi sulla sua pagina Facebook e che, probabilmente, meglio ritrae ciò che Amatino ha rappresentato per chi lo ha conosciuto.

Anche la Salernitana ha voluto ricordarlo: «L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Grisi per la scomparsa del caro Amatino Massimo, professionista e grande tifoso granata».

Da qualche anno Grisi aveva messo la sua esperienza e la sua passione per lo sport anche a disposizione del calcio campano, ricoprendo la carica di vice presidente regionale della Figc. «Perdiamo una persona speciale - ha affermato il presidente del Comitato Regionale Campania, Carmine Zigarelli -, un vero amico, un dirigente appassionato e innamorato del calcio, che con la sua vita ben ha saputo rappresentare i valori sportivi. Oggi è un giorno di lutto per tutto il calcio dilettantistico e giovanile campano. Siamo affranti per la scomparsa del nostro Vicepresidente Vicario e siamo vicini ai suoi cari, a cui esprimiamo il nostro più sincero cordoglio".

Un uomo buono che, con la sua scomparsa, ha lasciato un grandissimo vuoto.