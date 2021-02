Salernitana, domani la ripresa: Castori valuta Kupisz I granata non riescono più a vincere ma sono ancora vicini al secondo posto

Nemmeno il fattore Arechi è bastato per sbloccare una Salernitana che, da inizio girone di ritorno, non sa più vincere. Dopo il giro di boa, la squadra di Fabrizio Castori ha sempre pareggiato, collezionando quattro punti rispetto agli otto che aveva conquistato ad inizio stagione. Una marcia lenta che, tuttavia, ha consentito comunque ai granata di restare nel gruppone, sesti in classifica ma a pochissimi punti dalle zone che mettono in palio la promozione diretta. La sfida di sabato contro il Vicenza, però, ha fatto emergere ancora una volta le difficoltà di Tutino e Djuric a finalizzare attraverso quelli che un tempo erano i punti di forza del cavalluccio marino. Difficoltà palesate anche dallo stesso Castori che, intanto, da domani inizierà a preparare l'ostica sfida in casa dell'Ascoli, prima di due trasferte difficilissime per la Salernitana. I calciatori, dopo aver disputato tre partite in una settimana, hanno avuto a disposizione un giorno di riposo per smaltire le fatiche del tour de force. Da domani, però, si tornerà a far sul serio. Il tecnico dovrà valutare le condizioni di Kupisz che ha saltato le ultime tre partite per un problema muscolare. La speranza di Castori è di avere tutti in gruppo per poter sferrare l'assalto all'Ascoli.