Salernitana, Aya rialza i granata: «Ripartiamo con fiducia» Il difensore granata contro il Vicenza ha segnato la sua prima rete con il cavalluccio marino

Aveva trovato il tempo giusto per saltare più in alto di tutti e indirizzare il pallone all'angolino. Ma il primo gol con la maglia della Salernitana siglato da Ramzi Aya contro il Vicenza non è bastato al cavalluccio marino per ritrovare un successo che manca, ormai, da quattro partite. L'ex difensore del Pisa ha manifestato attraverso i social tutta la sua gioia che è stata un po' ridimensionata dal pari trovato dopo appena due minuti dai veneti: «Felice per il mio primo gol in maglia granata, meno per il risultato. Adesso ricarichiamo le pile e ripartiamo con fiducia», le parole del difensore che contro Pisa e Vicenza ha riconquistato una maglia da titolare dopo che Castori gli aveva preferito Bogdan nelle prime due partite del girone di ritorno. Un concetto che il tecnico della Salernitana proverà a far suo per risollevare i calciatori granata in vista della doppia trasferta contro Ascoli e Reggiana. La classifica resta estremamente equilibrata e, nonostante i quattro pareggi consecutivi, la Salernitana è appena ad un punto dal secondo posto, occupato da Cittadella, Monza e Chievo Verona.