Salernitana, infermeria piena: si fermano anche Belec e Bogdan Da valutare le condizioni del portiere; fisioterapia per Djuric e Mantovani, a parte Kupisz

Continua a riempirsi l'infermeria della Salernitana. Oltre a Kupisz, Mantovani e Djuric, oggi si sono fermati anche Belec e Bogdan. Il portiere del cavalluccio marino nel corso dell’allenamento odierno ha accusato un risentimento muscolare al gemello destro. L’atleta si sottoporrà a risonanza magnetica nella giornata di domani. La speranza di Castori è che non sia nulla di grave e che l'estremo difensore - sempre utilizzato fin qui - possa essere in campo già ad Ascoli. Kupisz e Bogdan hanno svolto un lavoro atletico specifico e le loro condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Mantovani e Djuric, invece, si sono sottoposti a seduta fisioterapica: il primo ha accusato un risentimento muscolare che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti al fine di appurarne l'entità; il secondo ha subito una botta all'anca nel match contro il Vicenza e non è al meglio della condizione. Ad Ascoli potrebbe tirare il fiato, cedendo la maglia da titolare ad uno tra Andersone Gondo. I prossimi allenamenti risulteranno decisivi.