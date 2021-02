Salernitana, c'è di nuovo l'Ascoli nel destino di Adamonis Nel 2017 il portiere parò un rigore ai bianconeri, sabato tornerà titolare

Che non fosse un periodo fortunato per la Salernitana si era intuito già nelle ultime partite. Ma nelle ultime 48 ore Fabrizio Castori ne ha avuto la conferma. Uno dopo l'altro, il tecnico del cavalluccio marino ha visto fermarsi per infortunio Mantovani, Djuric, Belec e Bogdan. Il problema più serio sembra riguardare proprio il portiere che non partirà per Ascoli: l'estremo difensore ieri in allenamento ha accusato un risentimento muscolare al gemello destro. In giornata lo sloveno si sottoporrà a risonanza magnetica per capire l'entità del problema. Intanto Castori ha già predisposto il piano B: al Del Duca tra i pali andrà Marius Adamonis, under che nella stagione 2017/2018 esordì in granata proprio contro l'Ascoli, parando un calcio di rigore. In panchina, invece, si accomoderà Guido Guerrieri che oggi, sotto lo sguardo di Castori e del suo staff, è stato impiegato come fuori quota con la formazione Primavera. Confermate, dunque, le gerarchie dei portieri granata con Micai che non rientra nei piani dell'allenatore.

Ma quella dell'estremo difensore non sarà l'unica assenza: in forte dubbio ci sono anche Mantovani e Djuric che potrebbero non partire con la squadra; da valutare, invece, le condizioni di Bogdan che ieri ha lavorato a parte insieme a Kupisz. Ad Ascoli, dunque, Castori dovrà fare di necessità virtù: Jaroszynski potrebbe scalare nel terzetto difensivo, mentre in avanti Gondo e Anderson si contendono una maglia per far coppia con Tutino.