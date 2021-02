Salernitana: Adamonis tra i pali, ma riecco Micai Il mantovano propone alcune immagini dell'allenamento sui social: "Like a lion in a cage..."

Si conferma l'emergenza al "Mary Rosy", ma con due novità preziose per l'undici titolare verso la prima di due trasferte che possono risultare decisive nel percorso d'alta classifica della Salernitana. Ad inizio settimana era scattato l'allarme, determinato dallo stop di Valerio Mantovani e Milan Djuric. Poi si è aggiunto l'infortunio rimediato da Vid Belec: una lesione al gemello mediale destro, definita lieve nel report granata, ma il portiere titolare resterà comunque fuori per almeno un mese.

Intanto, Fabrizio Castori recupera il difensore e l'attaccante verso Ascoli, anche se il margine di gestione per la trasferta in terra marchigiana resta minimo. Mantovani ha superato il fastidio accusato all'adduttore in avvio delle sedute settimanali. Medesima evoluzione per Djuric e la sua contusione all'anca, ma sull'attaccante Castori potrebbe valutare anche una nuova staffetta con Cedric Gondo.

Per la porta è pronto Marius Adamonis, ma dai social spunta la carica di Alessandro Micai, sempre a parte nel contesto stagionale e che, con un video social su Instagram, si è definito "Like a lion in a cage..." ("come un leone in gabbia"). Con i 30 giorni di stop di Belec, il mantovano spera in un rientro nei giochi, ma Adamonis resta la prima opzione per Castori. L'estremo difensore lituano si giocherà tanto ad Ascoli. Al “Del Duca”, l'allenatore di San Severino Marche non potrà contare nemmeno su Riza Durmisi, Tomasz Kupisz, Luka Bogdan e Reda Boultam, limitati al solo lavoro atletico specifico.

Foto: screenshot video Instagram Alessandro Micai