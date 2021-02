Ascoli-Salernitana, Castori: "Sarà una sfida difficilissima" Il tecnico: "Adesso è il momento di Adamonis, una volta prese le decisioni si va fino in fondo"

“Ci sono un po' di giocatori importanti fuori. Ma questo deve essere un motivo per spingere chi giocherà a dare qualcosa in più affinché le assenze non pesino”. Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori presenta così la sfida in programma domani pomeriggio ad Ascoli. “E' una partita difficilissima, conosco bene l'ambiente ascolano, conosco il valore di squadra e società. Il ds Polito e mister Sottil stanno valorizzando al massimo questa squadra che ha valori tecnici importanti. Va detto, però, che in questo campionato non esistono partite agevoli, ogni sfida è una battaglia”.

Nessun dubbio su chi sostituirà Belec tra i pali. “Gioca Adamonis. Le assenze, pur pesanti, devono rappresentare un'opportunità per chi subentra, siamo dispiaciuti per l'assenza di Belec ma in una stagione ci sono questi momenti. Si affronta il momento, si dà fiducia a chi c'è e si cerca di essere bravi a non far pesare l'assenza. Micai? Una volta prese le decisioni, si va fino in fondo. Adesso è il momento di Adamonis e tocca a lui giocare”.

Per Castori sarà una sfida dal sapore particolare: “Io ero tifoso dell'Ascoli, la serie A l'ho vista lì”. Da valutare, invece, le condizioni di Djuric e Mantovani che in settimana non si sono allenati due giorni. “Come tutti gli attaccanti io chiedo la prestazione, non il gol. La prestazione porta anche alla realizzazione del gol, lui sta giocando per la squadra. Non deve farsi un problema che non ha trovato il gol. Domani vedremo se partirà titolare o meno. Mantovani ha recuperato. È stato molto fermo in passato ma penso che il rodaggio per lui è abbastanza completo. Jaroszynski può giocare nei tre di difesa ma ha anche gamba per correre sulla fascia. Kiyine esterno è un'opzione prettamente offensiva, da valutare solo nell'ottica di una situazione di squilibrio. Sy? Ha giocato una buona partita, ha bisogno di essere inserito. Deve sentire la fiducia in termini pratici, ha giocato un tempo in maniera discreta. Ha 21 anni, può solo migliorare e crescere”.