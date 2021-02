Incubo Dziczek, il medico sociale: «Il ragazzo è cosciente» «Non è stato defibrillato, ha avuto una crisi vagale con perdita di coscienza»

«Dziczek ha avuto una crisi vagale con perdita di coscienza. A settembre ha avuto lo stesso episodio, simile nella forma. Allora furono fatte tutte le indagini con esito negativo. Alla luce di questo nuovo episodio verranno fatti nuovi accertamenti». Lo ha detto al termine di Ascoli-Salernitana, Epifanio D'Arrigo, medico sociale del club granata in merito a quanto accaduto a Patryk Dziczek. «Il ragazzo è cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Ascoli. Non è stato defibrillato, ha perso solo i sensi. Ha ingoiato la lingua ed è stato defibrillato dal punto di vista respiratorio. Credo che resterà lì in osservazione. Ora mi sto recando lì per verificare le sue condizioni».