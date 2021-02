Ascoli-Salernitana, malore in campo: Dziczek lascia l'ospedale Sarà ricoverato in una struttura di Roma per ulteriori accertamenti. Tanti messaggi di affetto

Patryk Dziczek pochi minuti fa ha lasciato l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno dove era stato trasportato in ambulanza dopo aver perso conoscenza nel match del “Del Duca” tra l'Ascoli e la Salernitana. Il centrocampista polacco è stato sottoposto ad un Tac di controllo, a seguito della quale è stato dimesso. Il calciatore, fortunatamente, dopo aver perso conoscenza al minuto 85, ha ripreso conoscenza quasi subito, risultando vigile quando è stato caricato a bordo del mezzo. I primi soccorsi gli sono stati prestati dal compagno di squadra Francesco Di Tacchio e dall’avversario Vittorio Parigini che gli hanno tirato fuori la lingua nel momento in cui si è accasciato al suolo. «Ero girato di schiena, avevo appena passato la palla a Cangiano, poi mi sono voltato, ho visto il ragazzo che si alzava e cadeva, Di Tacchio gridava e quindi mi sono precipitato subito a tenergli la lingua», ha spiegato il calciatore bianconero nel post-gara.

Dziczek è stato accompagnato in ospedale dal connazionale Pawel Jaroszynski - che ha fatto da interprete - e dal massaggiatore Michele Cuoco. «Ha avuto una crisi vagale la cui causa non è stata ancora appurata. Ha perso conoscenza ma non c’è stato arresto cardiaco”, ha precisato nel post-gara il medico sociale della Salernitana, Epifanio D'Arrigo. «A settembre aveva accusato un problema simile, ma tutte le indagini neurologiche e cardiologiche avevano dato esito negativo». Dopo i primi controlli effettuati nell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, Dziczek è stato dimesso e in questi minuti sta raggiungendo Roma in auto con il dirigente Alberto Bianchi e il medico del club. Il polacco sarà ricoverato in una struttura sanitaria di Roma dove dovrà effettuare ulteriori accertamenti per appurare le cause del problema.

Intanto attraverso i social sono tantissimi i messaggi di affetto rivolti al calciatore. «Patrick, ti aspettiamo presto in campo», ha scritto sui social l’Ascoli, stringendosi virtualmente attorno al giovane polacco. «Esprimiamo la nostra vicinanza per il momento delicato che ha vissuto durante la partita Patryk Dziczek, augurandogli una pronta guarigione e un presto ritorno in campo», le parole del presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro.