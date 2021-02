Salernitana, Dziczek sui social: «Non mollo mai» Il centrocampista granata ha anche ringraziato Di Tacchio, Parigini e i soccorritori

«Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, per tutte le parole di conforto che stanno continuando ad arrivarmi. Non sono in grado di rispondere a tutti ma continuo a leggere messaggi e li apprezzo molto. Ancora una volta vorrei ringraziare Francesco Di Tacchio, Vittorio Parigini e tutto lo staff medico di Salernitana e Ascoli per una reazione immediata e per l’aiuto ricevuto in campo. Vorrei ringraziare tantissimo anche tutti i tifosi della Salernitana, il vostro sostegno significa molto per me. „ Nie poddawaj sie ” Non mollo mai !». È il messaggio che Patryk Dziczek, centrocampista della Salernitana, ha diffuso attraverso il suo profilo Instagram. Il calciatore ha pubblicato anche una foto che lo ritrae nella struttura sanitaria romana nella quale è ricoverato per accertamenti. Sui social, inoltre, il centrocampista ha pubblicato lo striscione affisso dagli ultras della Salernitana dinanzi allo stadio Arechi e con il quale invitavano Dziczek a non mollare. «Non mollo mai», la risposta del talento dell'Under 21 polacca che spera di mettersi quanto prima alle spalle questa brutta esperienza.

Anche la Federazione polacca non ha fatto mancare la sua vicinanza a Patryk Dziczek. Il centrocampista della Salernitana, infatti, è anche uno dei pilastri dell'Under 21 della Polonia: a novembre il 22enne ha indossato la fascia da capitano nel match vinto contro la Lettonia. La notizia del malore accusato dal calciatore mentre era in campo ad Ascoli ha, dunque, avuto un gran risalto anche nel suo Paese. «Incrociamo le dita», ha twittato il presidente della Federazione calcistica della Polonia, Boniek che nei prossimi giorni potrebbe anche far visita a Dziczek.