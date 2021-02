Salernitana, Dziczek lascia la clinica e torna a Salerno Sarà monitorato a distanza per ulteriori approfondimenti

Patryk Dziczek questa mattina è stato dimesso dalla Clinica Ars Biomedica di Roma. L’atleta farà ritorno a Salerno dove continuerà ad essere monitorato per ulteriori approfondimenti. Per ora, dunque, il centrocampista polacco non potrà tornare in campo, almeno fino a quando la situazione non sarà più chiara. Il calciatore, a seguito del mancamento avuto durante Ascoli-Salernitana, era stato visitato prima nell'ospedale marchigiano e, poi, è stato ricoverato per tre giorni nella Capitale. I medici hanno effettuato accertamenti approfonditi per provare a individuare la causa che, per la seconda volta in pochi mesi, ha fatto perdere coscienza al 22enne mentre era in campo.