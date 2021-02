Castori: "Testa alla Reggiana, non al tour de force" Infortunio muscolare per Mantovani: non ci sarà nella trasferta di Reggio Emilia

È la vigilia di Reggiana-Salernitana, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Il match è stato presentato dal tecnico del Cavalluccio Marino, Fabrizio Castori: "La prima preoccupazione è mandare in campo la miglior squadra possibile per fare risultato. - ha spiegato Castori - Non esiste risultato se si va in gestione. Quando le situazioni si verificheranno, si affronteranno, se ci saranno squalifiche o meno, però il primo pensiero è fare la migliore squadra per ottenere il risultato. Se non fai risultato, tutto passa in secondo piano. La cosa più importante è cercare di mandare in campo la migliore formazione".

Testa solo alla Reggiana nel tour de force (martedì sarà turno infrasettimanale): "La rotazione non va sulla prima. - ha aggiunto Castori - Ci saranno riscontri di recupero. Ora non esiste. Ieri, Mantovani ha accusato un problema muscolare. È troppo poco il tempo per recuperare e non ci sarà. Lo teniamo a casa e speriamo di recuperarlo il prima possibile. Cerchiamo di allenarci sempre bene. Ci si allena bene in settimana. La consapevolezza arriva da sé. Il risultato dà umore e forza".