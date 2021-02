Reggiana-Salernitana, Castori va a caccia del secondo blitz Soltanto due novità rispetto ad Ascoli: le probabili formazioni

A Reggio Emilia la Salernitana si presenterà con sole due novità rispetto all'undici che sabato ha battuto l'Ascoli: Veseli è in vantaggio su Bogdan per sostituire Mantovani nel terzetto difensivo composto da Aya e Gyomber. In avanti, invece, tornerà titolare Djuric che farà coppia con Tutino. Per il resto Castori proseguirà sulla strada della continuità. Adamonis sostituirà tra i pali l'infortunato Belec. Jaroszynski, preferito ancora una volta a Cicerelli, sarà l'esterno sinistro con Casasola sulla corsia opposta. In mediana inamovibile il terzetto centrale formato da Di Tacchio, Coulibaly alla sua destra e Capezzi alla sua sinistra. L'ex Crotone sta attraversando un buon momento di forma e partirà ancora una volta titolare, con Kiyine che potrebbe avere una chance a partita in corso. La Reggiana, dal canto suo, proverà a riscattare sul campo la sconfitta a tavolino subita all'andata.

Le probabili formazioni

(fischio d'inizio ore 19)

REGGIANA (4-3-2-1): Venturi; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Muratore, Del Pinto, Varone; Laribi, Radrezza; Mazzocchi. In panchina: Voltolini, Martinelli, Zamparo, Lunetta, Costa, Pezzella, Espeche, Siligardi, Kirwan, Cambiaghi. Allenatore: Alvini.

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. In panchina: Guerrieri, Sy, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Boultam, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi, Bogdan, Kiyine. Allenatore: Castori

ARBITRO: Serra di Torino – assistenti: Bottegoni e Marchi – IV uomo: Illuzzi