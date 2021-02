LIVE | Reggiana-Salernitana 0-0 Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Reggiana-Salernitana

REGGIANA (4-3-2-1): Venturi; Libutti, Martinelli (30' pt Gyamfi), Ajeti, Kirwan; Radrezza, Del Pinto, Varone; Laribi, Siligardi; Mazzocchi. In panchina: Voltolini, Rozzio, Zamparo, Lunetta, Costa, Pezzella, Espeche, Cambiaghi. Muratore Allenatore: Alvini.

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio (1' st Schiavone), Capezzi, Jaroszynski, Veseli; Tutino, Gondo. In panchina: Guerrieri, Sy, Cicerelli, Djuric, Boultam, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi, Bogdan, Kiyine. Allenatore: Castori

ARBITRO: Serra di Torino – assistenti: Bottegoni e Marchi – IV uomo: Illuzzi

NOTE. Ammoniti: Di Tacchio (S), Del Pinto (R). Angoli: 2-1. Recupero: 1' pt

4' - Casasola sfonda sulla destra, palla al centro che arriva a Tutino ma la conclusione dell'attaccante granata esce alla sinistra di Venturi.

1' - Esce Di Tacchio, entra Schiavone.

SECONDO TEMPO

45' - 1' di recupero

45' - Conclusione dal limite di Varone, palla deviata in angolo dalla difesa della Salernitana.

41' - Ci prova la Salernitana: Jaroszynski sfonda sulla sinistra, palla al centro per Tutino che viene fermato, la sfera arriva prima a Coulibaly e poi a Casasola che tenta la conclusione a giro, palla alta e fuori misura.

35' - Ammonito Del Pinto.

30' - Primo cambio per la Reggiana: esce per infortunio Martinelli, entra Gyamfi.

27' - Prima occasione da rete per la Reggiana: Siligardi controlla in area di rigore, va via a Gyomber e Veseli e calcia a rete, Adamonis si distende e salva.

20' - Ammonito Di Tacchio.

19' - Cross teso dalla destra di Radrezza per Mazzocchi, Aya intuisce ed è bravo ad anticipare di testa l'attaccante della Reggiana.

10' - Fase di studio in questo avvio di partita: la Salernitana prova a sfruttare la fisicità dei suoi calciatori, Reggiana che si difende con ordine.

4' - Rimessa laterale lunga di Jaroszynski, Tutino prova la girata a volo ma calcia debole e Venturi blocca senza problemi.

1' - È iniziata Reggiana-Salernitana: i campani muovono il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto a Reggio Emilia per il fischio d'inizio di Reggiana-Salernitana.

IL PRE-GARA. Castori dà fiducia a Gondo che, dopo la buona partita disputata ad Ascoli, parte di nuovo titolare al fianco di Tutino. Per il resto confermate le anticipazioni della vigilia: Veseli sostituisce l'infortunato Mantovani e forma il terzetto difensivo con Aya e Gyomber. In mediana Casasola e Jaroszynski saranno gli esterni con Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi a completare il reparto. In avanti, come detto, Gondo farà coppia con Tutino.