Salernitana, ribaltone in Primavera: esonerato mister Rizzolo Panchina affidata all'allenatore dell'Under 17

Ribaltone sulla panchina della Primavera della Salernitana. La società granata, ultima in classifica, ha sollevato dall’incarico il tecnico Antonio Rizzolo. «Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. La società comunica altresì di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera a Gianluca Procopio, della formazione Under 17 ad Alfredo Della Calce e della formazione Under 15 a Leonardo Imparato».