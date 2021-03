Soccorsero Dziczek, Salerno ringrazia Di Tacchio e Parigini Il riconoscimento sarà consegnato domani dal Comune a Palazzo di Città

Un riconoscimento per Francesco Di Tacchio e Vittorio Parigini, i calciatori di Salernitana ed Ascoli che lo scorso 20 febbraio soccorsero Patryk Dziczek, il centrocampista granata colpito da un malore durante il match del Del Duca. «La loro prontezza di spirito e le manovre eseguite in attesa dell'intervento immediato dei sanitari hanno scongiurato più gravi conseguenze all'atleta», la motivazione che ha spinto il Comune di Salerno a consegnare un riconoscimento ai due calciatori. La cerimonia è in programma domani (giovedì 4 marzo) alle 11 nel Salore dei Marmi del Comune di Salerno. L'evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, vedrà la partecipazione dell'assessore allo Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno e del capitano della Salernitana, Francesco Di Tacchio. Il calciatore dell'Ascoli, Vittorio Parigini, invece, sarà collegato in videoconferenza.