Cremonese-Salernitana, Castori: "Giochiamocela fino alla fine" Il tecnico: "Nel girone di ritorno è cambiato il campionato, tutti hanno fatto peggio"

“Stiamo attraversando un buon momento di forma, riusciamo ad arrivare bene a fine partita. Sicuramente su qualcuno bisognerà intervenire perché sta accusando un po' di stanchezza ma in linea di massima la squadra sta bene. Domani, inoltre, rientra Belec che ha recuperato, anche se Adamonis ha fatto benissimo”. Così Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, alla vigilia del match contro la Cremonese. “A me non piacciono i termini stacanovista e pretoriano. Se ci sono giocatori che schiero sempre è perché fanno bene e non c'è motivo di cambiarli. Domani affronteremo una formazione di alto livello, da parte nostra c'è il massimo rispetto. La qualità dell'organico è indiscutibile e poi in questa fase della stagione c'è maggiore pressione e ci sono più responsabilità. Rispetto al girone d'andata tutte le squadre hanno fatto peggio perché è cambiato il campionato. I numeri spiegano tante cose. Il campionato è livellato, anche le squadre di bassa classifica si sono rinforzate tutte. A due mesi dalla fine del campionato c'è molta presenza a livello mentale, si commettono meno errori, si cerca di essere più concreti. Io non ho mai fatto delle dichiarazioni roboanti ma ho sempre detto che vogliamo giocarcela fino alla fine. I rigori? Ho cercato un po' di sdrammatizzare e ho detto ai ragazzi che chi tira in allenamento lo può tirare anche in partita. A volte se si va carichi di tensione si rischia di commettere errori. Ma dobbiamo continuare ad essere sereni e fiduciosi. Il rigore è un fatto emotivo, se lo calci bene in allenamento e lo calci male in partita, vuol dire l'aspetto emotivo ti ha giocato un brutto scherzo. Lombardi? Sono mesi che non lo vedo. Credo che sia all'estero. Sinceramente a 60 giorni dalla fine del campionato non so quanto tempo possa avere per mettersi in forma”.