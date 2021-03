Cremonese-Salernitana, le probabili formazioni Castori va a caccia del nono risultato utile consecutivo: un cambio per reparto

Nonostante il tour de force di queste settimane, Fabrizio Castori cambierà poco rispetto alla squadra che martedì sera ha pareggiato con la Spal. Questo pomeriggio (fischio d'inizio ore 14) a Cremona il tecnico della Salernitana effettuerà un cambio per reparto. Tra i pali tornerà titolare Belec che ha smaltito i postumi dell'infortunio; in difesa con Aya e Gyomber dovrebbe rivedersi Mantovani al posto di Veseli; a centrocampo Capezzi sarà preferito a Kiyine che contro la Spal non ha brillato. In avanti, invece, Djuric dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando la maglia da titolare a Gondo che farà coppia con Tutino. Per il resto conferma per i calciatori schierati all'Arechi. In mediana Di Tacchio sarà il perno centrale con Coulibaly alla sua destra e Capezzi alla sua sinistra; Casasola e Jaroszynski, invece, agiranno sulle corsie esterne. La Cremonese, che va a caccia di punti importanti per allontanarsi dalle zone rosse della classifica, si schiererà con il 4-2-3-1: Valzania, Gaetano e Bàez agiranno alle spalle di Ciofani.

CREMONESE-SALERNITANA

(stadio Zini – ore 14) – le probabili formazioni:

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Gaetano, Bàez; Ciofani. In panchina: Alfonso, Volpe, Fiordaliso, Buonaiuto, Deli, Gustafson, Nardi, Pinato, Celar, Ceravolo, Colombo, Strizzolo. Allenatore: Pecchia.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo. In panchina: Adamonis, Bogdan, Durmisi, Djuric, Veseli, Kiyine, Kupisz, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Sy, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta – assistenti: Raspolini e Berti – IN uomo: Sozza