Cremonese-Salernitana 0-1, Djuric sbanca lo Zini I granata espugnano la Lombardia e continuano la marcia promozione

La diretta testuale di Cremonese-Salernitana

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Gustafson (40' st Ceravolo), Castagnetti; Valzania (14' st Nardi), Buonaiuto (14' st Colombo), Bàez (1' st Gaetano); Ciofani (36' st Celar). In panchina: Alfonso, Volpe, Fiodaliso, Deli, Bartolomei, Strizzolo, Pinato. Allenatore: Pecchia

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya (35' st Bogdan), Gyomber, Veseli; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi (24' st Schiavone), Jaroszynski (28' st Casasola); Djuric (24' st Kristoffersen), Gondo (35' st Anderson). In panchina: Adamonis, Durmisi, Tutino, Mantovani, Kiyine, Cicerelli, Sy. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta – assistenti: Raspolini e Berti – IN uomo: Sozza

RETI: 14' pt Djuric (S)

NOTE. Ammoniti: Baéz (C), Ravanelli (C), Aya (S). Angoli: 4-1. Recupero: 1' pt - 4' st

49' - Triplice fischio: la Salernitana vince per la prima volta a Cremona, decide il gol di Djuric.

45' - 4' di recupero.

44' - Castagnetti appoggia per Valeri che liscia clamorosamente il pallone. Ultimo minuto allo Zini.

43' - Fallo di Anderson su Gaetano, punizione dal limite per la Cremonese.

40' - Ultimo cambio nella Cremonese: esce Gustafson, entra Ceravolo.

39' - Colombo avanza palla al piede, arriva al limite e calcia a rete, Belec è attento e respinge.

37' - Anderson vede Carnesecchi fuori dai pali e prova a sorprenderlo dai trenta metri, il portiere riesce a recuperare la posizione e blocca.

36' - Esce Ciofani, entra Celar.

35' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Gondo e Aya, entrano Anderson e Bogdan.

33' - Ammonito Aya.

28' - Terzo cambio per la Salernitana: esce Jaroszynski per crampi, entra Casasola.

26' - Cross dalla sinistra di Jaroszybski, testa di Kristoffersen, Carnesecchi anticipa Aya in uscita ma il difensore era in offside.

24' - Cambio nella Salernitana: esce Djuric, entra Kristoffersen. Esce Capezzi, entra Schiavone.

23' - Ci prova Castagnetti dalla distanza, palla a lato.

21' - Ammonito Ravanelli.

18' - Cremonese pericolosissima: cross dalla destra, sponda di Colombo, Gaetano manca il tap-in di pochi centimetri.

15' - Subito pericoloso Colombo che si libera in area di rigore su cross di Nardi e calcia a rete, Belec è attento e respinge.

14' - Due cambi per la Cremonese: escono Valzania e Buonaiuto entrano Colombo e Nardi.

13' - Azione insistita della Cremonese, ci prova Valzania dalla distanza, palla a lato.

7' - Cross di Buonaiuto, Ciofani prende il tempo a Veseli e colpisce di testa ma il colpo di testa dell'attaccante è debole. Nell'occasione il difensore granata chiedeva un fallo.

4' - Cross dalla destra di Kupisz, Djuric riesce a colpire ma la conclusione di testa è debole e Carnesecchi blocca senza problemi.

3' - Cross dalla sinistra di Buonaiuto, Belec è attento e blocca sul primo palo.

1' - Si riparte allo Zini: secondo tempo di Cremonese-Salernitana.

1' - Cambio nella Cremonese: esce Baéz, entra Gaetano.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo sul risultato di 1-0 in favore della Salernitana.

45' - 1' di recupero.

44' - Sfonda sulla sinistra Valeri che va via a Kupisz, palla al centro messa in angolo da Gyomber.

43' - Ammonito Baéz.

42' - Sponda di Djuric per Coulibaly che calcia di prima intenzione ma colpisce male e la palla esce.

32' - Monumentale Jaroszynski che in spaccata respinge una conclusione a colpo sicuro di Ciofani in area di rigore.

31' - Salernitana ancora pericolosa: contropiede di Coulibaly che prova a servire in area Djuric, la palla arriva a Capezzi che rimette a centro, Carnesecchi esce e blocca la sfera.

28' - La Salernitana prova a colpire in contropiede, Jaroszynski appoggia per Gondo che tenta la conclusione a giro dal limite, murata da un difensore.

25' - La Cremonese prova a reagire ma la Salernitana, fin qui, si difende con ordine senza concedere nulla ai grigiorossi.

18' - Conclusione di prima di Gustafson che prova a sorprendere Belec dal limite dell'area, la palla esce alla destra del portiere granata.

17' - Sallernitana pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gyomber rimette al centro un pallone respinto dalla difesa, Kupisz colpisce di testa, Carnesecchi blocca.

14' - GOL SALERNITANA - Jaroszynski mette al centro per Djuric che colpisce di testa e trova l'angolo alla destra di Carnesecchi. Nell'occasione bravo l'esterno polacco a crossare subito al centro dopo che l'arbitro aveva autorizzato la ripresa del gioco dopo che Bianchetti era rimasto a terra.

11' - Ci prova la Cremonese sugli sviluppi di un calcio piazzato: Baéz mette al centro per Castagnetti che tenta un contro-cross ma la palla si perde sul fondo.

6' - Avvio molto equilibrato: Cremonese e Salernitana si affrontano a viso aperto ma, per il momento, i due portieri sono rimasti a guardare.

1' - Fischio d'inizio di Cremonese-Salernitana.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco dello Zini: tutto pronto per il fischio d'inizio di Cremonese-Salernitana.

IL PRE-GARA. Due sorprese nell'undici titolare della Salernitana: fuori Casasola e Tutino, dentro Kupisz e Gondo. Per il resto Castori dà fiducia al terzetto difensivo schierato con la Spal: ancora una volta spazio a Veseli (preferito a Mantovani) nel trio completato da Aya e Gyomber. Tra i pali torna Belec. Per il resto nessuna novità: Di Tacchio sarà il perno di centrocampo, Coulibaly, Capezzi e Jaroszynski completano il reparto. Djuric farà coppia con Gondo. Nella Cremonese due cambi rispetto alle anticipazioni della vigilia: giocano Gustafson e Buonaiuto e non Gaetano e Bartolomei.