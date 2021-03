Salernitana, fattore Arechi decisivo per la corsa promozione I granata devono invertire il trend casalingo dove affronteranno tre scontri diretti

Con il successo conquistato a Cremona, la Salernitana ha sfatato il tabù Zini: il cavalluccio marino, infatti, non era mai riuscito a vincere nello stadio lombardo. Adesso, a partire già dalla sfida di sabato contro il Cosenza, la formazione granata spera di riuscire a infrangere un altro fattore: nel girone di ritorno la Salernitana non ha mai vinto tra le mura amiche. Con tre pareggi in altrettante sfide i granata hanno rallentato la marcia spedita che aveva caratterizzato il girone d'andata. All'Arechi, infatti, la Salernitana ha conquistato un tesoretto di punti importante che, nonostante la frenata delle ultime settimane, consente agli uomini di Castori di avere il miglior rendimento della serie B al pari del Chievo. In via Allende i granata hanno conquistato 26 punti in 13 partite, viaggiando alla media esatta di due punti a partita. Un rendimento che la Salernitana spera di ritrovare: all'Arechi, infatti, Di Tacchio e compagni dovranno affrontare quasi tutti gli scontri diretti. Nelle prossime settimane la Salernitana affronterà tra le mura amiche sia la capolista Empoli che Monza e Venezia, rispettivamente seconda e quarta forza del campionato. Scontri diretti che potrebbero risultare decisivi nella corsa per la promozione diretta in serie A.