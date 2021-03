Salernitana, Aya: risentimento al retto femorale destro Stop per il difensore. Valutazioni nelle prossime ore verso il match con il Cosenza

Risentimento al rettore femorale destro per Ramzi Aya. Il difensore ha accusato il fastidio muscolare nei minuti finali della seduta pomeridiana. Le condizioni di Aya saranno rivalutate nelle prossime ore. Nel report granata risulta il solo Guido Guerrieri con terapie. Julian Kristoffersen è, quindi, rientrato in gruppo dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nell'allenamento di martedì. Domani, alle 14, sarà rifinitura per la Salernitana verso la sfida di sabato con il Cosenza (all'Arechi calcio d'inizio alle 16). Seduta con una fase di attivazione tecnico-coordinativa prima di un lavoro tattico. Esercitazioni su palle inattive per completare l'allenamento al centro sportivo "Mary Rosy".

Verso Salernitana-Cosenza - Le certezze difensive, ma anche il rilancio favorito da Milan Djuric per scacciare via i pareggi dell'Arechi e rendere nuovamente un fortino l'impianto di via Allende: ecco come si presenta la prossima sfida. Il Cavalluccio Marino non subisce gol da quattro gare: è il dato che certifica la crescita tattica e di squadra dopo le difficoltà del finale del girone d'andata. La Salernitana non perde dal 17 gennaio scorso, dalla debacle di Empoli. Proprio al giro di boa, è arrivata la vittoria con il Pescara prima di quattro pareggi per aprire il ritorno. Dai blitz ai successi casalinghi: la prospettiva granata per un tris di gare che chiariranno l'obiettivo. Cosenza, Cittadella e Brescia in 7 giorni per attaccare o occupare la zona promozione diretta o confermarsi in quella playoff: il mese di aprile e il finale di campionato con un focus chiaro sul cammino, sin qui, da protagonista.