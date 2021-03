Cavese, si riparte. Pagati con anticipo gli stipendi Domenica, alle 15, trasferta a Foggia per i blufoncé che stanno uscendo dal tunnel Covid

La Cavese si appresta a tornare in campo mentre sta riguadagnando, gradualmente e faticosamente la normalità in seguito al focolaio Covid esploso all'interno del "gruppo squadra". Domenica, alle 15, allo "Zaccheria" i blufoncé sfideranno il Foggia con l'obiettivo di tornare a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila e lo stop prolungato. Intanto, il club lavora fuori del campo dove ha provveduto provveduto al regolare pagamento degli importi dovuti ai propri tesserati, ottemperando, con anticipo, a quanto previsto dalle Licenze Nazionali entro la scadenza del 16 marzo 2021. Ultimi in classifica a 16 punti, gli aquilotti devono recuperare la gara casalinga con il Potenza e in trasferta con la capolista Ternana. In tal senso, le disputa dei match sono state fissata rispettivamente alle 15 di mercoledì 31 marzo e alle 15 di mercoledì 7 aprile. La rincorsa alla salvezza è in salita, ma gli uomini di Campilongo proveranno a piazzare una reazione d'orgoglio per guagnarsi, quantomeno, la possibilità di disputare i playout.