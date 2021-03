Salernitana-Cosenza, le probabili formazioni I granata vanno a caccia di punti importanti per proseguire la corsa promozione

La Salernitana va a caccia di un successo casalingo per continuare la marcia promozione. I granata alle 16 ospitano il Cosenza, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere e che arriverà all'Arechi con la necessità di fare punti salvezza. Castori, nonostante il tour de force che attende la serie B nei prossimi giorni, non farà calcoli: in campo ci andrà la squadra in grado di garantire più ritmo ed equilibrio. Due caratteristiche su cui il tecnico marchigiano punta tanto e che ha rimarcato anche alla vigilia. Bogdan sostituirà l'infortunato Aya; a centrocampo tornerà Casasola a destra con Jaroszynski sull'out mancino. In avanti si ricomporrà la coppia Tutino-Djuric. Per il resto nessuna novità: Gyomber e Veseli completeranno il reparto davanti a Belec, mentre Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi formeranno la cerniera di centrocampo. Kiyine e Cicerelli potrebbero avere spazio a partita in corso ma molto dipenderà anche dall'andamento dei novanta minuti.

Le probabili formazioni

(stadio Arechi - ore 16)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Durmisi, Sy, Boultam, Kyine, Kupisz, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Tremolada, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta Gliozzi. In panchina: Saracco, Antzoulas, Corsi, Bouah, Vera, Kone, Bahlouli, Sacko, Sueva, Mbakogu, Carretta. Allenatore: Occhiuzzi.

ARBITRO: Volpi di Arezzo – assistenti: De Meo e Pagliardini – IV uomo: Massimi