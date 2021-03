LIVE | Salernitana-Cosenza 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Cosenza

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz (38' st Anderson), Coulibaly (38' st Durmisi), Di Tacchio, Capezzi (1' st Kiyine), Jaroszynski (13' st Cicerelli); Tutino (38' st Gondo), Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Sy, Boultam, Casasola, Schiavone, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Antzoulas, Legittimo; Gerbo (35' st Corsi), Petrucci, Tremolada (5' st Kone), Sciaudone, Crecco; Tremolada; Mbakogu (29' st Carretta), Gliozzi. In panchina: Saracco, Bouah, Vera, Bahlouli, Sacko, Sueva, Trotta. Allenatore: Occhiuzzi.

ARBITRO: Volpi di Arezzo – assistenti: De Meo e Pagliardini – IV uomo: Massimi

NOTE. Espulso al 3' st Petrucci (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gerbo (C), Kiyine (S), Crecco (C). Angoli: 3-3. Recupero: 1' pt - 5' st

50' - Triplice fischio: la Salernitana pareggia 0-0 con il Cosenza. Non basta un tempo in superiorità numerica alla squadra di Castori per conquistare i tre punti.

45' - 5' di recupero

43' - Ammonito Crecco.

38' - Triplo cambio per la Salernitana: escono Tutino, Coulibaly e Kupisz, entrano Gondo, Durmisi e Anderson.

35' - Cambio nel Cosenza: esce Gerbo, entra Corsi.

34' - Ci prova Di Tacchio dalla distanza di potenza, palla che esce alla sinistra di Falcone.

32' - Cosenza vicinissimo al vantaggio: errore in fase d'impostazione di Coulibaly, Sciaudone recupera e calcia di prima intenzione ma centra in pieno il palo.

27' - Incredibile palla gol per la Salernitana: Kupisz serve Kiyine a centro area che calcia di prima intenzione, Falcone salva di piede e devia in angolo.

26' - Conclusione dal limite di Coulibaly, palla alta sulla traversa.

25' - Triangolo in area di rigore tra Kiyine e Djuric, il primo calcia a giro, Falcone blocca.

22' - Cross dalla destra di Kupisz, Falcone esce e anticipa Djuric.

17' - Ci prova Di Tacchio con una conclusione dal limite, Falcone blocca in presa bassa.

13' - Cambio nella Salernitana: esce Jaroszynski, entra Cicerelli.

7' - Ammonito Kiyine.

5' - Cambio nel Cosenza: esce Tremolada, entra Kone.

3' - Il Cosenza resta in dieci uomini: fallo di Petrucci su Djuric, il centrocampista silano era già ammonito e finisce sotto la doccia.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Capezzi, entra Kiyine.

SECONDO TEMPO

46' - Fine primo tempo all'Arechi: si va al riposo sullo 0-0.

45' - 1' di recupero.

42' - Salernitana pericolosa nell'area di rigore, testa di Djuric, Petrucci anticipa Tutino e libera l'area di rigore.

40' - Cross dalla destra di Capezzi, testa di Djuric per Tutino ma il suggerimento è troppo lungo per Tutino.

35' - Cosenza pericoloso: cross dalla destra, Gliozzi è tutto solo a centro area e colpisce di testa, Belec alza sopra la traversa.

31' - Il Cosenza tenta la ripartenza con Carretta che arriva al limite e apoggia per Tremolada ma la palla è troppo lunga.

29' - Problema muscolare per Mbakogu che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco: al suo posto entra Carretta.

28' - Coulibaly controllo in area di rigore, si gira e calcia ma la mira è sbagliata.

23' - Ammonito Gerbo

22' - Cosenza pericoloso: palla al centro di Crecco per Mbakogu che non arriva d'un soffio all'appuntamento con il pallone.

19' - Ottimo intervento in fase difensiva di Veseli che spazza l'area dopo un colpo di testa insidioso di Gliozzi.

17' - Ci prova Jaroszynski dalla distanza, palla alta sulla traversa.

13' - Azione sontuosa di Coulibaly che va via in bello stile a centrocampo, prova a tagliare per Capezzi ma la difesa del Cosenza anticipa il centrocampista granata.

12' - Cosenza pericoloso: punizione dalla destra, testa di Sciaudone, la palla esce di poco alla destra di Belec.

10' - Punizione di Capezzi, sponda di Bogdan, Falcone esce e anticipa Djuric.

1' - Partiti: è iniziata Salernitana-Cosenza

Infortunio per Schiavi durante il riscaldamento, al suo posto giocherà Antzoulas. Anche il co-patron granata Claudio Lotito in Tribuna autorità allo stadio Arechi.

IL PRE-GARA. Una sola novità in casa Salernitana rispetto alle anticipazioni della vigilia: Kupisz confermato sull'out di destra al posto di Casasola. Per il resto tutto confermato: davanti a Belec spazio a Bogdan, Gyomber e Veseli. In mediana oltre a Kupisz giocano Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi e Jaroszynski. In avanti si ricompone il tandem Tutino-Djuric. Un cambio anche nel Cosenza: Occhiuzzi lancia dal 1' Mbakogu, pupillo di Castori che farà coppia con Gliozzi (Trotta parte dalla panchina).

Curiosità: nei Distinti è stato avvisso uno striscione: "Uniti si vince. Forza Salernitana" per far sentire la vicinanza del pubblico nonostante le porte chiuse causa Covid.