Salernitana, ritiro anticipato per la sfida al Cittadella La decisione è stata presa dopo il pari con il Cosenza

Il pari con il Cosenza ha lasciato qualche strascico in casa Salernitana. A tecnico, proprietà e società non è piaciuto l'atteggiamento dei calciatori che con un uomo in più non sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio. Delusione che era stata manifestata nel post-gara anche da Claudio Lotito, piombato negli spogliatoi per chiedere massimo impegno in questo rush finale di stagione. La società, quindi, ha deciso di anticipare il ritiro: al termine della seduta di allenamento effettuata stamane al Mary Rosy il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma martedì tra Cittadella e Salernitana. I convocati saranno in ritiro presso il Mediterranea Hotel a partire da questo pomeriggio.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.