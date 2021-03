Cittadella-Salernitana, le probabili formazioni I granata vanno a caccia di un successo per blindare il secondo posto

«Il problema non è il risultato ma è il modo in cui questo è arrivato». Fabrizio Castori, dopo il pari con il Cosenza, era stato categorico: la prova disputata dalla Salernitana contro i silani non gli era piaciuta. Stasera (fischio d'inizio ore 19) contro il Cittadella, il tecnico spera di ottenere un pronto riscatto per restare agganciato al secondo posto. Al “Tombolato”, dove i granata non hanno mai vinto, la formazione granata presenterà qualche novità. A centrocampo Casasola tornerà titolare sull'out di destra al posto di Kupisz; in avanti Tutino farà coppia con Gondo. Confermato, invece, il terzetto difensivo schierato con il Cosenza: Bogdan sostituirà l'infortunato Aya, Gyomber è inamovibile al centro, mentre a sinistra Veseli dovrebbe spuntarla nuovamente su Mantovani. A sinistra giocherà Jaroszynski, mentre Di Tacchio, Cuolibaly e Capezzi completeranno la cerniera di centrocampo.

CITTADELLA-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma: Proia, Iori, D'Urso; Tavernelli, Gargiulo; Beretta. In panchina: Manfrin, Maniero, Benedetti, Camigliano, Frare, Smajlaj, Pavan, Baldini, Rosafio, Ogunseye. Allenatore: Venturato

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo. In panchina: Adamonis, Durmisi, Mantovani, Kiyine, Boultam, Kupisz, Schiavone, Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen. Allenatore: Castori

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo – assistenti Avalos e Nuzzi – IV uomo: Volpi