LIVE | Cittadella-Salernitana 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Cittadella-Salernitana

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Donnarumma: Proia, Iori, D'Urso; Baldini, Gargiulo; Ogunseye. In panchina: Manfrin, Maniero, Benedetti, Perticone, Frare, Smajlaj, Pavan, Tavernelli, Rosafio, Beretta. Allenatore: Venturato

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Djuric, Gondo. In panchina: Adamonis, Durmisi, Mantovani, Kiyine, Boultam, Kupisz, Schiavone, Anderson, Barone, Cicerelli, Tutino, Kristoffersen. Allenatore: Castori

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo – assistenti Avalos e Nuzzi – IV uomo: Volpi

NOTE. Angoli: 0-2.

13' - Ancora Salernitana pericolosa: cross di Casasola, testa di Gondo, Kastrati si distende e devia in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova Coulibaly di prima intenzione ma la sfera termina alta sul fondo.

12' - Salernitana vicinissima al gol: angolo battuto dalla sinistra, testa di Bogdan, la palla sbatte sulla parte alta della traversa.

11' - Cross dalla destra di Casasola, Djuric prova a impattare di testa ma la palla viene deviata in angolo.

9' - Indecisione difensiva di Gyomber che nel tentativo di ostacolare Ogunseye appoggia per Baldini che calcia di prima intenzione, palla sull'esterno della rete.

5' - Casasola parte dalla trequarti, avanza palla al piede e dai trenta metri prova la conclusione, palla alta.

1' - Partiti: è iniziata Cittadella-Salernitana, è la formazione di Castori a giocare il primo pallone del match.

Manca poco al Tombolato per il fischio d'inizio di Cittadella-Salernitana.

Novità nell'undici titolare della Salernitana: Castori lancia Djuric in coppia con Gondo, mentre Tutino parte dalla panchina. Per il resto tutto invariato: Casasola e Jaroszynski esterni di centrocampo, Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi a completare la cerniera in mediana. Davanti a Belec confermato il terzetto formato da Bogdan-Gyomber e Veseli.