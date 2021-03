Salernitana, Coulibaly inamovibile dall'arrivo in granata Sempre in campo dalla firma per il prestito dall'Udinese

Riparte la Salernitana dopo il pari con il Cittadella, il secondo consecutivo a reti bianche, il quarto nelle ultime cinque, l'ottavo nel girone di ritorno: numeri da difesa solida, confermata anche al "Tombolato", nonostante i brividi per il palo colpito dai veneti nel finale, ma anche cifre da controllo playoff che non bastano per correre verso la promozione diretta. Aumentano le possibili rivali, risale con decisione il Lecce, da 9 punti in 3 gare, da percorso netto, per il gran balzo nella lotta per la Serie A. L'ultimo atto del tour de force, prima del giro nazionali, suona come un passaggio chiave per sostanza di squadra e classifica.

Dall'arrivo in granata, Mamadou Coulibaly è diventato pedina intoccabile nello scacchiere di Fabrizio Castori. Il mediano corre verso una nuova maglia da titolare con il Brescia. Il tecnico marchigiano dovrebbe ritrovare Ramzi Aya dopo lo stop dell'ultima fase: una pedina in più nella gestione verso il posticipo domenicale, prima del giro nazionali. Coulibaly è diffidato come altri cinque (Milan Djuric, Gennaro Tutino, Sofian Kiyine e proprio Aya, destinato al rientro). Domenica all'Arechi, il Cavalluccio Marino ospiterà il Brescia, la squadra più in forma nelle ultime cinque gare con un solo gol subito: sarà sfida tra le difese meno battute nell'ultimo mese del campionato.