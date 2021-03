Designato Santoro per Salernitana-Brescia Prima con il Cavalluccio Marino per l'arbitro messinese all'Arechi

La gara tra la Salernitana e il Brescia, in programma domenica alle 21, allo stadio "Arechi", e valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B sarà diretta da Alberto Santoro di Messina. Il fischietto siciliano, promosso nella CAN di Serie A e Serie B nella scorsa estate, non ha mai diretto il Cavalluccio Marino. Un solo precedente, invece, con il Brescia, il ko delle rondinelle contro la Cremonese dello scorso 20 febbraio. Santoro sarà coadiuvato dagli assistenti, Marco Bresmes di Bergamo e Damiano Margani di Latina, e dal quarto ufficiale, Giacomo Camplone.

Serie B - Trentesima Giornata

Designazioni arbitrali

Ascoli-Cremonese: Ghersini (Bercigli-Scatragli, Rapuano)

Empoli-Entella: Marchetti (Colarossi-Di Monte, Robilotta)

Frosinone-Lecce: Dionisi (Scarpa-Della Croce, Massimi)

Vicenza-Pescara: Illuzzi (Rossi C.-Annaloro, Prontera)

Monza-Venezia: Volpi (Pagliardini-Raspollini, Maggioni)

Pordenone-Pisa: Amabile (Caliari-Trinchieri, Meraviglia)

Reggiana-Cosenza: Sacchi (Sechi-Saccenti, Abbattista)

Reggina-Chievo: Paterna (Ruggieri-Macaddino, Serra)

Salernitana-Brescia: Santoro (Bresmes-Margani, Camplone)

Spal-Cittadella: Sozza (Rocca-Mokhtar, Gariglio)