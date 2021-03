Salernitana, ancora terapie per Aya Ripresa domani al centro sportivo Mary Rosy. Domenica la sfida con il Brescia

È ripresa nel pomeriggio la preparazione della Salernitana. Lavoro defaticante per parte della rosa. Gli altri componenti della squadra granata hanno svolto lavoro di forza e trasformazione. Guido Guerrieri e Ramzi Aya si sono sottoposti a seduta fisioterapista. Appare, quindi, lontano il ritorno in campo per il difensore. La preparazione dei granata, verso la sfida con il Brescia, in programma domenica alle 21, proseguirà domani pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy”. La Salernitana vola verso l'ultimo atto del tour de force, che sarà un confronto diretto tra le squadre che hanno difeso meglio nell'ultimo periodo. Sono 8 i pareggi per il Cavalluccio Marino nel girone di ritorno con l'ultimo gol rimediato il 13 febbraio scorso. La Salernitana resta vicina al posto che vale la promozione diretta, ma è chiamata a ritrovarsi in attacco. Fabrizio Castori dovrebbe ripresentare Gennaro Tutino nel duo offensivo dal primo minuto.