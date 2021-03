Salernitana-Brescia, Castori: "Spenderemo tutte le risorse" Il tecnico dei granata: "Le partite così se non fai tutto bene fai fatica a vincerle"

“A prescindere dai risultati delle nostre avversarie, questa è una partita che vogliamo vincere. Affrontiamo una squadra veramente forte che ha il morale alto e che in questo momento rappresenta un brutto cliente. Noi, però, siamo consapevoli della nostra condizione, abbiamo fiducia nei nostri mezzi e faremo di tutto per conquistare un successo”. Così Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, alla vigilia del match di domani sera contro il Brescia. “In questo momento dobbiamo avere la giusta serenità. È la parte più calda del campionato, c'è più tensione, più importanza. Non dobbiamo innervosirci e pensare che la partita si debba sbloccare subito. Dobbiamo avere un atteggiamento costante e fare la prestazione. La formazione non la do mai prima. Potrei immaginare qualche cambio ma non mi piace anticiparlo perché voglio tenere tutti sul pezzo. All'andata il Brescia mi fece una grandissima impressione, stanno dimostrando che era un periodo negativo per loro mentre adesso sono in grande condizione. Ma lo siamo anche noi. Sarà una partita molto intensa. Dovremo essere incisivi al momento opportuno. Dobbiamo vincere a prescindere da chi affronteremo dopo. Il Lecce è una squadra molto forte che può giocarsi la serie A al pari di Monza ed Empoli. Conti non ne faccio, noi dobbiamo spendere tutte le risorse che abbiamo fino alla fine.

Nazionali? È una seccatura, invece di riposare che ne avrebbero bisogno, faranno altre partite in firo per l'Europa. Non è il massimo ma così è. Non sono contento che vadano via”.

Tornando, poi, alla sfida di domani: “Il Brescia è una squadra che ha qualità, esperienza e risorse. Domani è una partita importante e per venirne a capo dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo interpretare bene la partita sotto tutti i punti di vista. Le partite così se non fai tutto bene fai fatica a vincerle. Spendiamo tutto quello che abbiamo da spendere in questo momento, poi si vedrà”.