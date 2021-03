Serie B: Empoli di misura, Lecce e Venezia super Il punto in attesa delle sfide di domani: Salernitana, momentaneamente, quinta

Giornata di conferme nel campionato di Serie B. Terza vittoria consecutiva per la capolista Empoli che piega per 1-0 al 'Castellani' l'Entella. A decidere la gara è stata la rete realizzata da Casale, abile a sfruttare una respinta corta di Borra su un colpo di testa del solito La Mantia. Super Lecce allo 'Stirpe' contro il Frosinone, con i giallorossi che calano il tris nella ripresa non lasciando scampo ai canarini e conquistando la quarta vittoria consecutiva. Apre le danze al 53' Coda, abile a sfruttare al meglio un doppio rimpallo. Quindici minuti dopo, pero', lo stesso Coda si fa neutralizzare un penalty da Bardi, fallendo il raddoppio. Ma era questione di secondi, nell'azione successiva, infatti Coda trova la rete della doppietta personale che lo porta a quota 20 gol nella classifica cannonieri (quarta doppietta consecutiva). Nei minuti finali gioia anche per il classe 2001 Pedro Rodriguez che in contropiede sigla di pallonetto il gol del definitivo 3-0.

Grandissima prestazione e tre punti pesanti anche quelli conquistati dal Venezia sul campo del Monza, con i lagunari che hanno spazzato via per 4-1 la squadra di Brocchi. Tripletta di Aramu (uno su rigore) e gol di Esposito per la formazione di Zanetti, inutile per i brianzoli la rete di Armellino. Successo di misura della Spal in casa contro il Cittadella, decisivo un gol di Floccari nella ripresa. Vittoria per il Vicenza che in casa supera per 1-0 il Pescara con un gol del solito Meggiorini: cross dalla sinistra di Beruatto e incornata al centro dell'area di rigore del centravanti biancorosso. Pari per 1-1, infine, tra Reggiana e Cosenza: ospiti avanti con Gliozzi, pari dei padroni di casa con una splendida conclusione di controbalzo da fuori area di Varone.

Ieri Ascoli-Cremonese 0-0, domani a chiudere il turno Reggina-Chievo (ore 15) e Salernitana-Brescia (ore 21).

(Italpress)