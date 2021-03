Salernitana-Brescia: le probabili formazioni Castori si affida a Tutino e Djuric per provare ad avvicinare il secondo posto

La Salernitana si gioca un pezzo importante di futuro. I granata questa sera alle 21 sfideranno il Brescia all'Arechi per provare a restare agganciati al secondo posto e, al tempo stesso, infrangere il tabù casalingo: nel proprio stadio il cavalluccio marino non ha mai vinto nel girone di ritorno, collezionando una serie di pareggi di fila. Di fronte, però, i granata si troveranno una delle squadre più in forma del campionato: le rondinelle si sono messe alle spalle la crisi e, con quattro vittorie consecutive, si sono riportati a ridosso della zona play-off. Continuità che, però, è riuscita a trovare anche la Salernitana: i granata sono imbattuti da undici turni e non subiscono reti da sei. Ce n'è abbastanza, insomma, per assistere ad una sfida tra due squadre che hanno fame di punti. Castori, nonostante il tour de force, cambierà poco nell'undici titolare: in attacco si ricomporrà la coppia Tutino-Djuric con quest'ultimo che dovrebbe essere preferito a Gondo. Per il resto tutto invariato. Davanti a Belec giocherà ancora il terzetto formato da Bogdan, Gyomber e Veseli. In mediana il perno centrale sarà Di Tacchio con Coulibaly e Capezzi ai suoi fianchi e Casasola e Jaroszynski sulle corsie esterne. Il Brescia si schiererà con il 4-3-1-2: Jagiello agirà da trequartista alle spalle di Ayè e Ragusa.

SALERNITANA-BRESCIA

Le probabili formazioni (stadio Arechi - ore 21)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Djuric, Tutino. In panchina: Adamonis, Durmisi, Mantovani, Sy, Boultam, Kiyine, Kupisz, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Ayè, Ragusa. In panchina: Kotnik, Mateju, Mangraviti, Papetti, Labojko, Ghezzi. Pajac, Donnarumma, Fridjonsson. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Santoro di Messina