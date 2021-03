LIVE | Salernitana-Brescia 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Brescia

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Anderson, Jaroszynski; Gondo, Tutino. In panchina: Adamonis, Durmisi, Mantovani, Sy, Boultam, Kiyine, Kupisz, Schiavone, Capezzi, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Ayè, Ragusa. In panchina: Kotnik, Mateju, Mangraviti, Papetti, Labojko, Ghezzi. Pajac, Donnarumma, Fridjonsson. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Santoro di Messina - assistenti: Bresmes e Margani - IV uomo: Camplone

22' - Sprint di Tutino sulla sinistra, palla al centro per Gondo che tenta la girata, palla alta.

19' - Cross dalla destra per Gondo che impatta di testa, Jororen blocca in presa bassa.

14' - Contatto in area di rigore tra Chancellor e Tutino, l'arbitro lascia correre.

11' - Brescia pericoloso: cross dalla sinistra, sponda di testa di Martella, Veseli chiude e appoggia per Belec.

6' - Ci prova André Anderson dalla lunga distanza, palla di molto a lato.

2' - Primo tiro nello specchio della Salernitana: rimessa laterale battuta lunga da Jaroszynski, palla respinta arriva sul secondo palo, Casasola calcia a rete ma Jororen blocca senza problemi.

1' - Si parte allo stadio Arechi: il Brescia gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Brescia.

Due novità nell'undici iniziale della Salernitana: a centrocampo gioca Anderson al posto di Capezzi; in avanti Gondo (e non Djuric) farà coppia con Tutino. Per il resto tutto confermato: davanti a Belec spazio al terzetto formato da Bogdan, Gyomber e Veseli. Casasola e Jaroszynski saranno i due esterni di centrocampo con Coulibaly e Di Tacchio a completare il reparto. In avanti tocca a Tutino e Gondo. Tutto confermato, invece, nel Brescia: Clotet schiera i suoi con il 4-3-1-2: Jagiello agirà alle spalle di Ayé e Ragusa.