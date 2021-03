Salernitana, otto finali e il sogno di vincere la volata L'Arechi sarà decisivo per i giochi promozioni: a Salerno arriveranno Venezia, Monza ed Empoli

Ha usato un linguaggio tipico del ciclismo per descrivere quel che attende la Salernitana di qui alla fine del campionato. Fabrizio Castori, dopo il successo conquistato sul Brescia, ha rilanciato con forza le ambizioni dei granata. I tre punti hanno permesso al cavalluccio marino di balzare al terzo posto, ad una sola lunghezza dal Lecce che dopo la sosta ospiterà proprio la Salernitana. «Siamo in volata, lo sprint è partito con la partita con la vittoria contro il Brescia. Speriamo di fare come Cipollini».

Il destino, insomma, è nelle mani dei granata che avranno la possibilità di giocare in casa quasi tutti gli scontri diretti. Dopo la sfida di Lecce, all'Arechi sarà la volta del Frosinone, che proprio oggi ha esonerato Nesta. Poi, dopo la trasferta di Chiavari, due sfide consecutive interne con Venezia e Monza, mentre la sfida a Pordenone precederà lo scontro diretto con l'Empoli, prima dell'ultima gara di campionato a Pescara.