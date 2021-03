Salernitana, il miglior attacco è la difesa: numeri da record Da sette partite la porta granata è inviolata

Il miglior attacco è la difesa. Per credere, provare a chiedere alla Salernitana. La squadra di Castori nel girone di ritorno ha trovato una solidità impressionante: da sette partite i granata non subiscono reti e, prima Adamonis e poi Belec, hanno tenuto inviolata la propria porta per più di 630 minuti. Contro il Brescia la retroguardia granata ha, probabilmente, raggiunto il suo momento di forma migliore: Bogdan, Gyomber e Veseli hanno lasciato le briciole agli attaccanti lombardi che, nell'arco dei novanta minuti, non sono riusciti mai ad inquadrare lo specchio della porta. Un rendimento importante che ha permesso alla Salernitana di subire appena quattro reti nelle ultime dodici partite, collezionando una striscia d'imbattibilità che dura dall'ultima gara dei girone d'andata.

Numeri da record che sono figli non soltanto dell'ottima tenuta della difesa ma del sacrificio e dalla determinazione mostrati dall'intera squadra. Contro il Brescia, tra l'altro, è stato proprio un difensore a trovare il gol vittoria: Bogdan sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha depositato di testa la palla alle spalle del portiere, riscattando la traversa presa cinque giorni prima in casa del Cittadella. Un girone prima, sempre contro i veneti, Bogdan aveva trovato il suo primo gol in granata che aveva permesso alla Salernitana di conquistare i tre punti.