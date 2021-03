Salernitana, su 696 ritorna Granatissimi: ospite Mantovani In collegamento, a partire dalle 21, anche Alfonso Camorani e Massimo Falci

Nuovo appuntamento con Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel 696 dedicata al mondo granata. Nella puntata di stasera ampio approfondimento sul successo conquistato dai granata contro il Brescia e sulla lotta per la promozione in A. Riflettori puntati anche sull'atteso big match di Lecce, in programma dopo la pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali.

Numerosi ospiti in scaletta. In collegamento Skype: il difensore granata Valerio Mantovani, l'ex calciatore di Salernitana e Lecce, Alfonso Camorani e il presidente del club "Torraca Granata", Massimo Falci. In studio, con Carla Polverino, gli opinionisti Peppe Iannicelli e Tommaso D'Angelo.

Come sempre parola ai tifosi e spazio all'interazione da casa. Sarà possibile intervenire in diretta, chiamando il numero verde gratuito 800 919 002 o inviando un messaggio al 3428725223.

Un appuntamento da non perdere, a partire dalle 21 sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/