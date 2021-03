Salernitana, ricarica nella pausa Nazionali Per Belec e Adamonis panchina da vice di Oblak e Svedkauskas

Pausa Nazionali, ma la Salernitana si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo "Mary Rosy". Seduta di riscaldamento tecnico-coordinativo con lavoro aerobico e partita finale per i granata. Si conferma il lavoro atletico specifico per Ramzi Aya. In compagnia del difensore capitolino, c'erano anche Guido Guerrieri e Cristiano Lombardi. Ecco la novità dal report del Cavalluccio Marino alla ripresa: lavoro differenziato, ma riecco l'esterno offensivo viterbese, protagonista nella passata stagione, ma da sole quattro presenze in avvio per il 2020/2021. Riposo precauzionale, invece, per Riza Durmisi, bloccato dai sintomi gastrointestinali.

La preparazione della Salernitana proseguirà alle 15 con lo staff tecnico che guarderà anche agli impegni dei Nazionali granata. Sia Vid Belec che Marius Adamonis hanno seguito i match dalla panchina. Vittoria per la Slovenia di Belec, secondo di Jan Oblak in nazionale, contro la Croazia con il risultato di 1-0. Sconfitta, invece, per Adamonis (4 gol subiti dall'ex Roma e Catanzaro, Tomas Svedkauskas) nell'amichevole con il Kosovo. Questa sera, l'Albania di Frederic Veseli scenderà in campo ad Andorra.