Salernitana: Lombardi corre verso il recupero Il calciatore torna a lavorare al Mary Rosy ma avrà bisogno di tempo; per Lecce in dubbio Aya

A gennaio, proprio mentre stava provando a bruciare le tappe per tornare al top, Cristiano Lombardi si era dovuto fermare nuovamente. Il quarto infortunio muscolare subito nel giro di un anno lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e, con ogni probabilità, a chiudere la stagione con largo anticipo. Il calciatore della Salernitana, tra i migliori dello scorso campionato in granata, nei mesi scorsi è volato all'estero per curare il problema subito in allenamento. Un percorso terminato qualche settimana fa e che gli ha permesso di rientrare a Salerno: mercoledì alla ripresa degli allenamenti, infatti, al Mary Rosy si è rivisto anche Lombardi. L'esterno ha svolto un lavoro atletico specifico. Naturalmente è lontano dalla migliore condizione e difficilmente potrà disputare questo intenso finale di stagione. Ma la Salernitana, in ogni caso, spera di averlo quanto prima a disposizione.

Non ha ancora recuperato nemmeno Aya: il difensore, fermatosi nelle scorse settimane per un problema muscolare, ha effettuato una seduta di fisioterapia. Da capire se riuscirà a rientrare tra i convocati per la sfida di Lecce. Qualche problema abche per Gyomber: il difensore, che non è stato convocato dalla sua Nazionale, ha subito una botta al piede destro ed ha effettuato lavoro differenziato. Le sue condizioni, tuttavia, non destano particolari preoccupazioni ed il centrale sarà regolarmente al suo posto nel big match in terra salentina.