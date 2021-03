Salernitana, Mantovani torna in rampa di lancio per una maglia Veseli rientrerà a Salerno giovedì, a Lecce può toccare di nuovo al 24enne

La solidità difensiva si è rivelata il punto di forza indiscusso della Salernitana. I granata sono imbattuti da sette partite e nel girone di ritorno hanno subito appena quattro reti. Numeri da record che Castori spera di confermare anche al cospetto del Lecce, squadra che, con 58 reti, ha il miglior attacco del campionato cadetto. Al “Via del Mare”, però, il tecnico del cavalluccio marino potrebbe essere costretto a cambiare qualcosa proprio nel pacchetto arretrato. Veseli, titolare nelle ultime partite è impegnato con la Nazionale albanese e rientrerà a Salerno soltanto giovedì, dopo le sfide con Inghilterra e San Marino. Probabile, dunque, che a Lecce possa tornare titolare Mantovani: il difensore 24enne, fresco di rinnovo triennale con il cavalluccio marino, era stato uno dei punti di forza della retroguardia prima dell'esplosione di Veseli.

Al centro, nonostante qualche acciacco, ci sarà regolarmente Gyomber, mentre Bogdan dovrebbe completare il reparto. Aya non ha ancora smaltito i postumi del problema muscolare e sta ancora lavorando a parte. Castori, intanto, attende il rientro in gruppo anche dei due portieri Belec e Adamonis: il primo, che difenderà i pali della porta granata a Lecce, tornerà a Salerno mercoledì; giovedì, invece, sarà la volta del suo vice che mercoledì sfiderà l'Italia. Per il momento, considerato anche l'infortunio di Guerrieri, il tecnico sta lavorando con Micai e Ciabattini, portiere della Primavera.