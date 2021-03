Salernitana: fisioterapia per Djuric, ok Gyomber Stop a scopo precauzionale per l'attaccante che a Lecce si giocherà una maglia con Gondo

La Salernitana godrà di una domenica di riposo per tirare il fiato e ricaricare le batterie. All'orizzonte, infatti, oltre al big match di Lecce, ci sono altre due partite ravvicinate contro Frosinone e Virtus Entella. Tre partite in otto giorni che risulteranno fondamentali per la corsa promozione. Castori, quindi, ha approfittato dell'ultimo allenamento della settimana per lavorare con il pallone. Gyomber, dopo la botta al piede che lo aveva costretto a fermarsi a scopo precauzionale, è tornato a lavorare con il gruppo e si candida a guidare la difesa anche al Via del Mare. Ai suoi fianchi, con ogni probabilità, ci saranno Bogdan e Mantovani, provati in allenamento nel terzetto difensivo. Sul prato del Mary Rosy non si è visto Djuric: il bosniaco, come recita il bollettino medico del club, si è sottoposto a una seduta di fisioterapia a causa di una pregressa contusione al fianco. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per l'attaccante della Salernitana che aveva riposato già con il Brescia, subentrando a metà del secondo tempo. Tuttavia Castori in questa fase sta puntando spesso sulla velocità di Gondo che resta in corsa per una maglia da titolare. Qualche problema di formazione anche in casa Lecce: la squadra di Corini dovrà fare sicuramente a meno di Mancosu che venerdì si è sottoposto ad un intervento chirurgico di appendicite che lo costringerà a stare fermo almeno per i prossimi 15 giorni. Ma sul fronte giallorosso hanno lavorato a parte anche Listkowski, Gallo e Bleve.