Salernitana, Castori prova Jaroszynski nel terzetto difensivo Lo scorso anno ha giocato sempre in quel ruolo, il tecnico ci pensa in vista del Lecce

Fabrizio Castori pensa a Pawel Jaroszynski per completare il terzetto di difesa. Un ruolo che il calciatore polacco ha svolto lo scorso anno in granata con Ventura e nel quale è stato provato nell'ultimo allenamento svolto al Mary Rosy. Non è ancora chiaro se sia stata solo una prova per avere una soluzione in più in caso di emergenza o se Castori stia pensando di riproporla venerdì sera a Lecce. Come è noto, nelle ultime uscite di campionato il tecnico ha utilizzato Veseli come “braccetto” di sinistra della difesa a tre. L'ex Empoli, però, in questi giorni è impegnato con la Nazionale albanese e rientrerà a Salerno soltanto giovedì, probabilmente in tempo per la rifinitura. Quasi sicuramente a Lecce si accomoderà in panchina, lasciando spazio ad uno tra Mantovani e Jaroszynski. Il primo, quando impiegato, ha sempre giocato in quel ruolo, garantendo affidabilità e continuità. Ma da qualche tempo il 24enne è scivolato indietro nelle gerarchie tattiche del tecnico che sta valutando anche una possibile alternativa. Jaroszynski, tornato a Salerno nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, è diventato subito un fedelissimo di Castori che, su dieci partite, lo ha impiegato nove volte dal primo minuto. In granata, però, il polacco si è disimpegnato sempre da quinto di centrocampo a sinistra, garantendo continuità sia in fase di spinta che di copertura. Contro il Lecce, però, potrebbe arretrare di qualche metro, lasciando il ruolo di esterno a Durmisi o Casasola, con Kupisz che, in tal caso, agirebbe a destra. Soluzione a cui Castori avrà modo di pensare a partire da domani, quando inizierà la settimana che condurrà alla sfida di Lecce.