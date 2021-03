Salernitana e Nazionale, il riscatto di Veseli Ieri il difensore è stato titolare contro l'Albania, per Castori è un tassello fondamentale

A gennaio, durante il mercato invernale, sembrava quasi destinato a lasciare Salerno. Poi, a partire dalla sfida con la Reggiana, Frederic Veseli è diventato uno dei tasselli inamovibili della retroguardia della Salernitana. Nelle ultime sei ha sempre giocato, guadagnando minutaggio e condizione. Un rendimento che, tra l'altro, è coinciso con il periodo d'inviolabilità del cavalluccio marino, capace di non subire reti nelle ultime sette partite.

A Lecce, però, Veseli potrebbe rifiatare: il calciatore, infatti, è una pedina importante anche per la Nazionale dell'Albania, con la quale sta disputando le qualificazioni ai Mondiali. Ieri il ct Edy Reja lo ha schierato titolare nel match perso 2-0 contro l'Inghilterra. Veseli ha giocato da esterno sinistro in una difesa a quattro, avendo qualche responsabilità in occasione del vantaggio inglese. L'infortunio di Kumbulla, con ogni probabilità, lo farà scendere in campo anche mercoledì contro San Marino.

Un tour de force che si aggiunge a quello effettuato in campionato e che dovrebbe spingere Castori a preservarlo nel big match di Lecce. Veseli, infatti, tornerà a Salerno soltanto giovedì, a un giorno dalla sfida del Via del Mare. Stessa sorte toccherà anche a Marius Adamonis, rimasto in panchina nel match perso contro la Svizzera. Panchina anche lo sloveno per Vid Belec che domani affronterà l'ultimo impegno contro Cipro e poi rientrerà a Salerno per iniziare a preparare la sfida di Lecce.