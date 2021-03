Salernitana, tegola in attacco: si ferma Gondo Problema muscolare per l'attaccante; a Lecce torna la coppia Tutino-Djuric

La ripresa della preparazione in casa Salernitana è iniziata con una cattiva notizia: Cedric Gondo è finito in infermeria per un problema muscolare. Il bollettino diffuso dal club granata parla di affaticamento muscolare al flessore destro. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico che dovrà capire se l'attaccante riuscirà a recuperare o meno per la trasferta di Lecce.

Una tegola per Fabrizio Castori che, nelle ultime giornate, aveva puntato molto sulla freschezza atletica dell'ex Rieti, schierato in tandem con uno tra Tutino e Djuric. Intanto proprio il bosniaco ha lavorato regolarmente con il gruppo: il calciatore sabato aveva effettuato fisioterapia per curare una botta subita nelle scorse settimane. Il campanello d'allarme, però, è subito rientrato: nel primo allenamento della settimana l'ex Cesena ha lavorato con i compagni di squadra per l'intera seduta.

Con Gondo non al meglio della condizione, è probabile che al via Del Mare si ricomponga il tandem Tutino-Djuric, coppia maggiormente utilizzata da Castori in questo campionato. Le ultime due vittorie esterne, tra l'altro, sono arrivate proprio grazie ai gol dei due attaccanti: ad Ascoli il calciatore napoletano mise a segno una doppietta, permettendo al cavalluccio marino di mandare al tappeto i bianconeri; a Cremona, invece, fu Djuric a stendere la formazione lombarda con un bel colpo di testa che, tra l'altro, gli consentì di ritrovare la rete dopo un lungo digiuno.