Salernitana, su 696 ritorna Granatissimi: ospite il ds Fabiani Appuntamento a partire dalle 21 su Ottochannel

Alle 21 ritorna Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel 696 dedicata alla Salernitana. Nella puntata di stasera ampio approfondimento sul big match, in programma venerdì sera a Lecce, e sulla corsa promozione che vede in corsa i granata. Ospite, in collegamento telefonico, il ds della Salernitana, Angelo Fabiani.

In studio con Carla Polverino, gli opinionisti Peppe Iannicelli e Tommaso D'Angelo. In collegamento Skype il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro.

Come sempre parola ai tifosi e spazio all'interazione da casa. Sarà possibile intervenire in diretta, chiamando il numero verde gratuito 800 919 002 o inviando un messaggio al 3428725223.

La trasmissione, a partire dalle 21, potrà essere seguita sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/