L'Asl "blocca" l'Empoli, chiesto il rinvio delle prossime due Lo spogliatoio toscano alle prese con il Covid

L'Asl impone la quarantena all'Empoli che, dopo i casi Covid registrati nel gruppo squadra, ha dovuto richiedere alla Lega B il rinvio delle prossime due partite.

"Empoli FC comunica che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della prima squadra per dieci giorni fino al 7 aprile - si legge in una nota diffusa dal club toscano -. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati posti in quarantena presso il loro domicilio come da normativa vigente.

L’Azienda USL Toscana Centro ha inoltre comunicato che le persone oggetto di tali provvedimenti non possano spostarsi dal domicilio, né ovviamente prendere parte a partite come quelle previste dal calendario della Serie BKT per venerdì 2 e lunedì 5 aprile.

Empoli FC è stata pertanto costretta a chiedere alla Lega B il rinvio delle gare Cremonese-Empoli (in programma venerdì 2 aprile alle ore 18.00) e Empoli-Chievo Verona (programmata per le ore 15.00 di lunedì 5 aprile)".