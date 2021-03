Salernitana, infermeria piena: si ferma anche Durmisi Veseli rientrerà in nottata dopo gli impegni con la Nazionale. Domani la rifinitura

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Salernitana. A 48 ore dalla trasferta di Lecce, Castori deve fare i conti con diverse defezioni: a quelle già note di Aya, Gondo, Guerrieri e Lombardi, si è aggiunta anche quella di Durmisi. L'esterno di proprietà della Lazio si è fermato per un risentimento muscolare ed è a rischio convocazione. É tornato in gruppo, invece, Sy che si era fermato nell'allenamento di martedì. Stando così le cose, appare scontato l'utilizzo di Jaroszynski sull'out mancino di centrocampo e quello di Mantovani in difesa. Veseli rientrerà in nottata dagli impegni con la Nazionale: un emissario della Salernitana lo recupererà a San Marino e lo porterà in macchina a Salerno. Domani alle 10 la squadra effettuerà la rifinitura pre-gara, al termine della quale Fabrizio Castori presenterà la sfida in video conferenza.