Salernitana, attesa per il big match: striscioni in città Centro di Coordinamento e Salerno Club vicini ai granata: "MordiamolA"

La città di Salerno, nonostante l'emergenza Covid, sta provando a far sentire la sua vicinanza ai calciatori della Salernitana, in vista dello scontro diretto di venerdì sera a Lecce. Il Salerno Club 2010 ha affisso due striscioni all'esterno del Mary Rosy. Lo stesso, come anticipato nel corso della trasmissione Granatissimi dal presidente Riccardo Santoro, ha fatto il Centro di Coordinamento: "Con la rabbiA dei più forti: mordiamolA", il drappo esposto dai sostenitori granata e che trae ispirazione dal gesto di Jaroszynski che in una fase concitata delle ultime partite "provò" a mordere il pallone. «La squadra avrà sempre il nostro sostegno - ha spiegato Santoro -. A noi interessa che sudino sempre la maglia. Fino a quando lo faranno, saranno sempre i nostri eroi».